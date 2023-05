Reprodução Aline Macedo

O PP está empenhado em levar o prefeito de Volta Redonda, Antonio Neto (sem partido) para seus quadros. No fim de semana, numa cerimônia para entregar ambulâncias à cidade, o secretário de Saúde e presidente estadual da legenda, Dr. Luizinho, chegou a dizer que o Hospital Regional do Médio Paraíba deveria levar o nome... do alcaide. Aliás, o secretário ainda prometeu uma conversa com o poderoso Arthur Lira (PP-AL) — já levando a ficha de filiação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.