Reprodução Aline Macedo

Para além de polêmicas já esperadas, como o problema com concursos, a audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Alerj com a Secretaria de Administração Penitenciária, na sexta-feira (5), tocou num ponto nevrálgico da área: a histórica falta de transparência sobre o funcionamento das cantinas. Os deputados ficaram boquiabertos ao descobrir que os estabelecimentos trabalham sem cobertura contratual desde 2019, quando foi assinado o último — e já expirado — contrato emergencial. Segundo o Executivo, as permissões para os 33 estabelecimentos atualmente em funcionamento no sistema carcerário fluminense rendem R$ 440 mil mensais. A única licitação para o serviço foi feita em 2015; uma nova está sendo preparada.

Picadinho

A Associação Comercial do Rio recebe, amanhã, um debate com o federal Júlio Lopes e o estadual Jorge Felippe Neto sobre mudanças propostas para o setor portuário.

Nos dias 11 e 12, o Laboratório de Humanidades Digitais, da PUC-Rio, oferece a oficina presencial e gratuita "Tecnologias digitais e desigualdades no campo ambiental".

A programação ao ar livre e de graça ganha reforço com a peça infantil "Rosa e a floresta". Neste domingo, a apresentação, às 16h, é na Praça dos Cavalinhos, na Tijuca.