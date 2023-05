Divulgação Aline Macedo

Um terreno onde hoje funciona um estacionamento na Avenida Passos, Centro, é a joia da coroa que o Secretário Municipal de Habitação, Patrick Corrêa, busca para erguer um conjunto habitacional na região.

Com capacidade para 100 apartamentos, poderá abrigar até 400 pessoas e ajudar a mudar o perfil comercial do bairro. A necessidade de se construir uma garagem, porém, emperra a negociação, ao contrário de outros quatro imóveis já acertados.

