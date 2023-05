Reprodução Aline Macedo

Na última terça-feira (25), a secretária estadual de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca, oficializou em um encontro com a direção do SINDAGEXP (Sindicato dos agentes de execução penal) o grupo de trabalho que irá elaborar o plano de cargos e salários da categoria. Embora tenham sido acolhidos pelo Poder Executivo, o momento não é dos mais propícios, já que o Rio foi declarado inadimplente pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Mesmo assim, o presidente do sindicato, Vitor Leite, está confiante: “A secretária se mostrou muito interessada na reivindicação da mostrou interesse para resolver as demandas”.

Com o time definido, o grupo deve se reunir em breve para discutir a criação da minuta do plano de carreiras dos servidores, que são responsáveis pelos atendimentos médicos, odontológicos, farmacêuticos, psicológicos, sociais e outros.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.