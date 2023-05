Reprodução / Redes Sociais Posto Descentralizado da Secretaria de Transportes na Estrada do Guerenguê, em Jacarepaguá

As novas diretrizes de segurança do posto descentralizado da Secretaria de Transportes na Estrada do Guerenguê criaram uma situação constrangedora. Uma profissional que, há anos, trabalha para desembaraçar veículos, precisou usar o banheiro da unidade. Só que, para ter acesso ao local, foi escoltada por um policial militar, que a esperou na porta. Questionada, a Seop disse que o protocolo de acesso foi implantado "para aumentar a segurança de agentes e das informações".