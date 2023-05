Reprodução: Redes Sociais O deputado Felipinho Ravis tenta se cacifar como candidato à sucessão do prefeito Rogério Lisboa

Como boa parte dos prefeitos da Baixada Fluminense está no segundo mandato e não poderá concorrer à reeleição em 2024, os caciques estão animados com a possibilidade de lançar candidatos próprios. Em Nova Iguaçu, o deputado Felipinho Ravis começa a ser testado pelo Solidariedade, já que outro nome forte da cidade, o secretário estadual Dr. Luizinho, mira a capital.

Aliás, o partido também está de olho em Paracambi. Enquanto a família Ferreira vai tentar se manter no poder, a legenda aposta em Dr. Ernandes, segundo lugar de 2020, para conquistar uma nova prefeitura. Mas também não pode descuidar de Queimados, único município que comanda na região. O deputado Áureo costura apoios para enfrentar a aliança entre Max Lemos e Waguinho.

Picadinho

Hoje, às 19h, o Centro Cultural Casa Com a Música, na Lapa, estreia a segunda temporada do projeto Muato Sessions, com participação de diversos artistas. Gratuito.

Estão abertas as inscrições para o 4º Encontro Nacional de Papais Noéis, que acontecerá entre os dias 16 e 18 de junho, no Centro. Cadastro: escoladepapainoeldobrasil.com.

A 12º edição do concurso de fotografias Prix Photo Aliança Francesa está com inscrições abertas até 29 de maio, sob o tema "(Além do) Clichê", pelo prixphotoaf.com.br.