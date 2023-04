Reprodução Aline Macedo

Depois de uma sessão inteira apenas para analisar um veto, a Câmara deve enfim concluir hoje a votação do projeto da Mais-Valia, — os "puxadinhos". A proposta deve ser aprovada, e a dúvida fica apenas por conta das emendas apresentadas. A bancada do PSOL quer garantir que ao menos 50% do que for arrecadado com as taxas para legalizar as construções seja destinado à Habitação Social. Já a prefeitura quer o dinheiro limpo para usar como quiser.