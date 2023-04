Reprodução Aline Macedo

A Assembleia do Rio tenta, hoje, dar uma solução para mais um ponto de tensão instalado com a troca de gestão: a regulamentação das frentes parlamentares. O instrumento tem sido usado por deputados apeados das comissões permanentes, já que o principal requisito é o apoio de três parlamentares de dois partidos diferentes. Porém, alguns colegiados têm funcionado mesmo sem a publicação do requerimento no Diário Oficial. De um lado, o presidente Rodrigo Bacellar (PL) reclama do alto número de pedidos: 81, para 70 deputados. Sem contar as queixas de presidentes das comissões, que acusam algumas frentes de duplicidade de temas. Do outro, a oposição se diz cerceada no exercício dos mandatos. O assunto será o primeiro da reunião da CCJ.

Picadinho

A Clínica da Gávea realiza a partir de quinta-feira encontros com psiquiatras do Rio, sob o nome "Momentos científicos". O primeiro tratará da eletroconvulsoterapia.

Hoje, a partir das 9h30, o bairro de Bangu sedia o evento "Lona Poética 25 Anos Depois", com nomes da atual literatura brasileira, na Areninha Carioca Hermeto Pascoal. Gratuito.

Dois relógios do século XIX, um francês e um alemão, estão em exposição no Museu de Porcelana de Petrópolis, único das Américas dedicado às obras em porcelana.