Reprodução Aline Macedo

Com investimento da Rioluz de quase R$ 1 milhão, a reforma do primeiro trecho do plano inclinado da comunidade Santa Marta será entregue hoje. As modernizações incluem substituição dos chassis, nova cabine com espaço para transporte de materiais, e repaginada nas estações. Com a finalização da primeira parte da obra, começa a segunda, que contempla as estações 3 — onde é feita a baldeação —, 4 e 5, a última. A previsão de entrega é junho de 2023.