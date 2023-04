Divulgação Fiação de Paquetá pode se tornar subterrânea

Autor de lei que multa as concessionárias que deixarem fios pendurados nos postes, o vereador Rafael Aloisio Freitas recebeu com bons olhos proposta da prefeitura para Paquetá. Entre as emendas ao Plano Diretor enviadas pelo poder executivo à Câmara, está a alimentação de postes por linhas subterrâneas na ilha. "Paquetá é um local histórico e turístico que tem muito a ganhar com a ideia, que ainda pode funcionar como um piloto para outras áreas", observa.

