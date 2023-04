Pedro Ivo/Agência O Dia Super Centro Carioca de Especialidades, em Benfica, foi inaugurado em outubro de 2022

Os efeitos da inauguração do Super Centro Carioca da Saúde já podem ser percebidos nas filas do SisReg. Desde que a unidade passou a funcionar, o tempo de espera por uma consulta de tratamento de canal caiu de dois anos para 51 dias. Já o teste de densitometria óssea pode ser marcado em 18 dias — quando, antes, era preciso aguardar cerca de 188. Aliás, só esse exame já foi realizado 15.600 vezes, enquanto as radiografias panorâmicas odontológica chegam a 8 mil.



Além disso, foram contabilizadas 7.300 consultas em alergologia, 6.500 em angiologia e 4.500 em pneumologia.