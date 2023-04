Reprodução Aline Macedo

O senador Carlos Portinho vem procurando caciques do Rio de olho em 2024. Embora os frutos tenham mais chance de serem colhido por Flávio Bolsonaro, que tem a prioridade da candidatura pelo PL, ele entabula conversas com siglas como Podemos, PTB (ainda em processo de fusão com o Patriota) e PSDB/Cidadania em busca de fortalecer a oposição a Eduardo Paes (PSD). No dois primeiros, encontrou ouvidos receptivos — especialmente os de Marcus Vinícius, presidente estadual do PTB. A federação, por outro lado, é um terreno muito mais acidentado. De um lado, Comte Bittencourt (Cidadania), não pretende abrir mão de caminhar novamente com o alcaide carioca, como em 2018 e 2020. E os sociais democratas resistem ao sobrenome do ex-presidente.



Picadinho

As Naves do Conhecimento estão com inscrições abertas até amanhã para o Projeto Residência em TIC: Formação em Programação Avançada, na área de tecnologia.

As inscrições para o Pré-Vestibular da Fundação Cecierj voltaram ao patamar pré-pandemia. Os mais de 13 mil inscritos bateram os 10 mil de 2019.

Amanhã, o autor Thiago Zanon lança o romance "O rio entre nós", às 19h, na Livraria da Travessa, em Ipanema.