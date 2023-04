Reprodução Aline Macedo

O Rio de Janeiro terá um novo programa educacional nas escolas da rede estadual: o Projeto Turismo Pedagógico, que tem como proposta facilitar o acesso de estudantes ao acervo cultural e turístico fluminense. A iniciativa visa estimular a valorização e preservação da história e patrimônios do estado, além de desenvolver conteúdos escolares relacionados à educação patrimonial. A Lei nº 9.990/23, de autoria do ex-deputado Welberth Rezende (Cidadania), foi sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (12).

De acordo com o texto, o programa será coordenado pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e promoverá visitas a museus, monumentos, bairros históricos e outros equipamentos culturais. A norma prevê ainda que sejam estabelecidas parcerias com instituições públicas e privadas para a programação dos roteiros.

Rezende destaca que a iniciativa é uma forma de ampliar o universo cultural e complementar a formação dos alunos, com as visitas refletindo no desempenho escolar em diferentes áreas do conhecimento.

*Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.