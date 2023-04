Reprodução Aline Macedo

O presidente da Comissão de Tributação da Alerj, Arthur Monteiro, enfrentou seu primeiro confronto na terça-feira (10). Ele queria a aprovação do restante do colegiado a um processo do governo, para reenquadrar uma cervejaria em benefícios fiscais. Mas Luiz Paulo logo chiou, apontando que a papelada só tinha sido entregue na noite anterior — e sem os pareceres de órgãos como a Secretaria de Fazenda. Célia Jordão fez eco às reclamações, e o item saiu da pauta.