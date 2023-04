Reprodução Aline Macedo

O prefeito de Belford Roxo, Waguinho, pode ter perdido a queda de braço dentro do União Brasil — mas já está partido novo, e chegou chegando. Nesta segunda-feira (10), ele assinou a filiação ao Republicanos. Em seu perfil no Instagram, nos stories, anunciou ser o novo presidente do diretório estadual.

A sigla de número de urna 44 deve passar para a batuta do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar, que negocia uma saída amigável do PL. A chegada do deputado estadual é vista como uma forma de conter a crise interna. No entanto, parte da bancada federal já deu entrada no pedido ao TSE para conseguir a desfiliação — e, se forem bem sucedidos, têm o caminho pavimentado rumo ao partido de Marcelo Crivella.

Pelo lado do Republicanos, como contou a coluna, o baixo resultado eleitoral obtido pelo Bispo Luis Gomes o deixou na corda bamba: a legenda vinha cogitando entregar o leme a um político de carreira.

A chegada de Waguinho foi comemorada à nova casa foi comemorada pelos petistas Washington Quaquá e Dimas Gadelha. No segundo turno de 2022, o prefeito foi o único da Baixada a apoiar Lula.