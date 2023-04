Reprodução Aline Macedo

Antes mesmo do tiro acidental disparado dentro da Assembleia Legislativa, a Casa já vinha se movimentando para providenciar o acautelamento de armas de fogo — e cumprir o artigo 238 do regimento. Quem vai ficar com a missão de garantir a segurança do Edifício Lúcio Costa é a delegada Pollyana Henriques, que vai deixar a 146ª Delegacia de Polícia (Guarus). Na última semana, os gabinetes foram visitados por assessores questionando se havia pessoas armadas.