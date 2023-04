Reprodução Aline Macedo

Presidente da Comissão de Combate às Discriminações da Alerj, o deputado Professor Josemar (PSOL) quer replicar no Rio o movimento Solo Preto e Indígena, que, desde 2021, cataloga e cria ações para rever nomes de ruas e praças, bustos e estátuas em homenagem a escravocratas e eugenistas em São Paulo. Junto com a militância do partido, o gabinete convidou ativistas de diferentes grupos em defesa de minorizados para uma reunião hoje, dando o pontapé inicial.