Renan Olaz/CMRJ Galerias ficaram lotadas na sessão da Câmara do Rio

Se na quinta-feira (30) as galerias do Palácio Pedro Ernesto estavam em ponto de brasa, na Sala Inglesa a coisa pegou fogo. Ainda exaltados depois de uma tarde de muita tensão e com galerias lotadas, Waldir Brazão (Avante) e Luciano Medeiros (PSD) quase foram às vias de fato. O segundo não gostou de ter sido citado como um dos fujões que deixaram o plenário para não votar no PL 442/2017, que foi arquivado. Longe das câmeras, Medeiros foi tirar satisfação. Carlos Bolsonaro (Republicanos) separou a briga — e os dois acabaram fazendo as pazes.

O projeto que semeou tamanha discórdia previa a afixação de cartazes informando os direitos de vítimas de violência sexual — incluindo o tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis e o aborto, em caso de gravidez decorrente de estupro.

Neste sábado, às 14h, véspera do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o CCBB promove bate-papo sobre atuação de pessoas autistas no mundo digital. Gratuito.

O GRESE Império da Tijuca está arrecadando caixas de bombom até o dia 12 para doar às crianças das creches do Morro da Formiga. Informações: (21) 98626-4083.

O Festival de Cinema de Vassouras - No Vale do Café está com inscrições abertas para sua segunda edição, até 25/04. O concurso é aberto para cineastas de todo o Brasil.

