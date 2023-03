Foto: Rafa Chulm Parte dos comerciantes autorizados a atuar ainda não recolheram a Tuap

Hoje é o último dia para feirantes pagarem a Taxa de Uso de Área Pública (TUAP) trimestral. Até o momento, 25% não recolheram o tributo — o que pode acarretar no cancelamento da licença do comerciante. A retirada da documento é feita no protocolo da Coordenadoria de Feiras.

