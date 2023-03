Reprodução Aline Macedo

O Tribunal de Contas do Estado freou uma licitação de R$ 12 milhões do Departamento de Estradas e Rodagem para contratar, de maneira terceirizada, 40 prestadores de serviços técnicos especializados. O edital prevê o preenchimento de cargos já existentes no quadro efetivo da instituição, como engenheiros e contadores — com um detalhe: o valor médio pago a cada profissional terceirizado corresponde a quase cinco vezes os salários dos concursados. O DER argumentou não poder realizar concurso público por causa do Regime de Recuperação Fiscal. Agora, o departamento deverá apresentar à corte um estudo comprovando que a terceirização é a forma mais eficiente de prestar o serviço — além de informar como pretende repor os servidores aposentados.



Picadinho

Hoje, a secretária estadual de educação, Roberta Barreto, participa do I Seminário Estadual de Formação Integrada. Os 92 secretários municipais foram convidados.

A Secretaria de Cultura do Rio abriu as inscrições para o edital "Literatura Resiste RJ", cujo objetivo é fomentar a cadeia literária no estado. Cadastro até 10/04 pelo site da secretaria.

A escola de artes Cinepalco apresenta "Os pais do problema", espetáculo de terror online, em apresentação única no dia 1/04, às 19h, com atores de diversas cidades.