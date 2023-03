Aline Macedo Aline Macedo

Em uma visita a Japeri para impulsionar a formação política dos filiados, o presidente estadual do PT, João Maurício, aproveitou para convidar a prefeita Fernanda Ontiveros (PDT) a se unir à agremiação. Caso o movimento se concretize, quem se complica é Helder Pedro: o candidato derrotado em 2020 pretendia se juntar aos trabalhadores para, mais uma vez, concorrer com o apoio de André Ceciliano. O oposicionista Tiago Careca (PSC) quer mais é ver fogo no parquinho.