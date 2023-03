Reprodução Aline Macedo

Os parlamentares da Alerj aprovaram, durante a sessão na tarde desta terça-feira (21), o Dia Estadual da Mulher Heroína. O projeto de lei criado pelo deputado Anderson Moraes (PL) tem como objetivo homenagear a professora Heley de Abreu Silva Batista, que deu a vida para salvar seus alunos no ataque à creche onde trabalhava, em Janaúba, Minas Gerais.

De acordo com o projeto, a homenagem será celebrada anualmente no dia 5 de outubro. Além do destaque para a bravura da educadora, o PL justifica a data como uma inspiração para os profissionais que fazem um sacrifício diário em prol da educação.

O projeto agora segue para o gabinete do governador Cláudio Castro (PL), que tem até 15 dias para vetar ou sancionar a lei.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.