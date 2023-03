Reprodução Aline Macedo

Servidoras da Secretaria estadual de Administração Penitenciária terão uma sala de atendimento especializado às mulheres vítimas de violência. O espaço, que será inaugurado nesta terça-feira (21), vai oferecer um ambiente acolhedor para o recebimento de denúncias de eventuais violências sofridas dentro da secretaria, seja violência moral, verbal, física ou sexual.

O início do funcionamento da sala ocorre no mesmo dia do evento "Mulheres na linha de frente: desafios e conquistas na Segurança Pública", com a participação de representantes do setor, como a Secretária da Seap Maria Rosa Nebel, a deputada estadual Tia Ju, a delegada da Polícia Federal Drª Paula Mary, a Juíza de Direito Drª Tula Mello e outras representantes da Segurança Pública.

