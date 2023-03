Reprodução Aline Macedo

Com a prioridade zero um de reeleger Eduardo Paes como prefeito do Rio, o PSD saiu das mãos do alcaide carioca. Quem agora vai se dedicar a conversar com prefeitos e candidatos estado afora é o deputado Pedro Paulo, com a missão de fermentar o partido. Dos atuais cinco municípios administrados pela legenda, o objetivo é chegar a 15, elevando também o número de vereadores de 73 para 100.

A meta relativa ao Poder Executivo não inclui, no entanto, cidades como Maricá ou Niterói, atualmente nas mãos de aliados que devem se coligar na capital. Mas a discussão sobre a estratégia para chegar lá terá que aguardar. Os primeiros dias do novo comando foram dedicados a questões muito mais burocráticas e prosaicas — como a prestação de contas de 2022.

Picadinho

Amanhã, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania participará do lançamento de “Moda de Terreiro”, no Museu da República, com peças da Coleção Nosso Sagrado.

A Fundação Leão XIII terá três ações sociais simultâneas no dia 23, com isenções para 2° via de documentos na Zona Sul do Rio, em Búzios e em Vassouras.

Cláudio Hermolin, presidente do Sinduscon, faz palestra no congresso da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, dia 23 de março, às 14h, no hotel Hilton Copacabana.

