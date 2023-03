Reprodução Aline Macedo

Esquentando os tamborins para o Carnaval de 2024, a Liesa vai oferecer um jantar à Fecomércio e ao Governo do RJ na semana que vem para agradecer o apoio ao desfile deste ano — e afinar a bateria para a parceria se repetir no ano que vem. A federação liderada por Antonio Queiroz está empolgada em contribuir com um dos eventos mais importantes do calendário carioca, e já estuda formas de fomento que vão além do aspecto financeiro. Uma das ideias é promover seminários; outra é estreitar o contato com os camarotes para compatibilizar os lucros com o enaltecimento às escolas em sua passagem pela passarela. Um dos articuladores do encontro, Júlio Lopes reforça que tudo será feito em comum acordo: "Quem tem que administrar o Carnaval é a liga".

Picadinho

Servidores ligados a Francisco Dornelles foram mantidos na liderança do PP. Segundo André Corrêa, o presidente de honra do partido não intercedeu em favor delas.

Hoje, às 15h, a Mestre em Educação, Simone Santos participa da Roda de Conversa de Mulher para Mulher, com temas na luta em defesa das mulheres, na ACIERJ.

Nos dias 18 e 19 de março, a Orquestra Sinfônica Brasileira se apresenta no palco da Sala Cecília Meireles, no bairro da Lapa, dando início aos concertos da Série Terra.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.