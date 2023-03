Reprodução Aline Macedo

O Diário Oficial de sexta-feira (10) oficializou André Corrêa como novo comandante do PP na Alerj. E já se espera para o de hoje as exonerações de Juliane Nagel e Valéria Boechat Capita do cargos ocupados na liderança. O detalhe é que ambas são ligadas ao ex-governador Francisco Dornelles — presidente de honra do partido. Embora o cacique tenha deixado de atuar formalmente na política, ele ainda é presente nos bastidores. E não gostou de saber da desfeita.

