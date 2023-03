Reprodução Aline Macedo

As deputadas Tia Ju, Zeidan, Martha Rocha e Franciane Motta, que — junto com as ex-parlamentares Enfermeira Rejane e Monica Francisco — tentaram criar na Alerj uma procuradoria da mulher, estão de volta à carga. Já foi pedido o desarquivamento do projeto de resolução 772/2021, um texto quase idêntico à normativa implementada no Senado Federal ainda em 2013. Na legislatura anterior, a proposta chegou a ir ao plenário, mas foi retirada a pedido das próprias autoras: entre as mais de 20 emendas recebidas, algumas descaracterizavam totalmente o texto. No entanto, como as modificações sugeridas nem chegaram a receber parecer, o PR volta agora zerado. Sem a procuradoria, o estado não tem voz em algumas discussões em Brasília e internacionais.

Picadinho

O jornalista Silvio Essinger lança seu primeiro romance, "Mantovânia", no dia 23. A noite de autógrafos será no Estação Net Rio, em Botafogo, a partir das 19h.

Uma parceria entre o IPCEP, Sesc Rio e a Ceasa oferece, até abril, exames gratuitos de mamografia e preventivos do câncer de colo de útero. Agendamentos no pavilhão 300.

A AgeRio abriu inscrições para concurso público com seis vagas e formação de cadastro de reserva em diversas áreas. Cadastro até 03/04 no site da Fundação Cesgranrio.

