Júlio Lopes (PP-RJ) é um dos que reconhece a importância, no nível nacional, da federação entre o seu partido e o União Brasil. Mas prevê trovoadas regionais, pois já há perspectivas diferentes de apoio em relação ao pleito municipal. "Com certeza será uma convivência turbulenta".

