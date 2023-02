Reprodução Aline Macedo

Instituído no último ano da gestão Crivella, a Mediação Administrativa — uma espécie de acordo de leniência da prefeitura —, pode ser definitivamente enterrada. Lançando mão do instrumento, o governo então no poder obteve depoimentos apontando irregularidades de outras administrações. No entanto, o Tribunal de Contas do Município, de forma unânime, considerou que o Decreto 47.131/2020 criou "direitos sem embasamento legal", e determinou a invalidação de todos os atos baseados na norma. Agora, está na Ordem do Dia da Câmara um PDL de Átila Nunes (PSD) sustando o texto editado por Crivella. Nunes também é o autor da ação no TCM, na qual acusa a mediação de permitir perseguição política. Ainda não há propostas para reinstituir o instrumento.



Picadinho

Amanhã, a Fundação Leão XIII vai promover o bloco Loucos pela Vila, com direito a abadá. O evento acontece no abrigo Itaipu, onde residem os pacientes psiquiátricos.

O cantor Charpenel apresenta o show "My Way" amanhã, no Chez Evanio, na Urca, com releituras de canções dos músicos Frank Sinatra, Tony Bennet e outros.

No sábado acontece o Bloco da Anitta, no centro do Rio, com concentração às 7h, na Rua Primeiro de Março, 64, seguindo para a Av. Presidente Antônio Carlos.