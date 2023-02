Reprodução Aline Macedo

A dupla Cláudio Castro e Eduardo Paes sambou afinadinha no primeiro dia de desfile do Grupo Especial, no domingo. Mesmo tendo dois camarotes oficiais, o governador deu um pulinho no Setor 11 para cumprimentar o prefeito, onde encontrou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o deputado Pedro Paulo.

Só não escapou de ouvir um pedido para ajudar a levar seu secretário de Saúde, Dr. Luizinho, a apoiar a candidatura à reeleição de Paes. E se, no ano passado, o presidente da Riotur, Ronnie Aguiar, e o assessor especial do governador Rodrigo Castro estiveram em lados opostos na contenda entre prefeitura e governo por espaço na frisa do Setor 9, em 2023, trabalharam juntos para combater bicões na passarela. Um com o colete 001, e o outro, com o 002.

Picadinho

O Espaço Cultural Correios Niterói exibe, até 11/3, a exposição "Pranto", da fotógrafa e artista Andréa Brêtas. A mostra traz o tema da Mutilação Genital Feminina. Gratuito.

A educadora e escritora Simone Santos lança seu mais novo livro "Mulheres que transformam Mulheres - Seja protagonista da sua vida", pela Literare Books.

O projeto beneficente Vi-vendas está aceitando doações de roupas, brinquedos e demais objetos, que podem ser entregues no Hospital São Francisco, na Tijuca.