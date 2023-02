Aline Macedo Aline Macedo

Os deputados recém-empossados já se movem para garantir a Medalha Tiradentes, a mais importante da Alerj, a aliados. A primeira proposta protocolada pelo presidente Rodrigo Bacellar foi em homenagem ao senador Davi Alcolumbre.

Já Vitor Júnior, de Niterói, escolheu o prefeito Axel Grael. Renato Machado e Sérgio Fernandes lembraram os padrinhos — respectivamente, o prefeito de Maricá, Fernando Horta, e a vereadora do Rio Rosa Fernandes.

