Reprodução Aline Macedo

A Escola de Oficiais de Marinha Mercante (EFOMM), no bairro de Olaria, recebe nesta quarta-feira (15) um simulador para operação de contêineres em nova sala de aula inaugurada pela Brasil Terminal Portuário (BTP). O objetivo é que os alunos tenham experiência prática para atuar no planejamento de instalações portuárias e embarcações com cargas. A ferramenta vai beneficiar centenas de estudantes do Curso de Formação de Oficiais da Marinha Mercante.

A iniciativa é uma parceria entre a EFOMM, BTP e a empresa sul-coreana CyberLogitec. O investimento é considerado um grande passo para o ensino da instituição, que receberá um módulo de simulação do sistema operacional Opus Stowage System, produzido pela multinacional.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.