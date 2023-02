Reprodução Aline Macedo

O Centro de Assistência à Pessoa com Deficiência (CIAD), no centro do Rio, vai receber seu próprio Grito de Carnaval nesta terça-feira (14), das 9h às 12h. O evento, que acontece na quadra do local, contará com desfiles de fantasias, concursos de folião mais animado, além da eleição do muso e musa e rei e rainha do Carnaval inclusivo. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), a Secretaria de Esporte e Lazer e a Secretaria de Saúde.

A festa terá ainda a presença de membros dos sete Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPD) da prefeitura e da Vila Olímpica Mestre Candeia. A bateria mirim da Mocidade Independente de Padre Miguel também marcará presença, animando a celebração.

Para a Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, projetos como esse são de grande importância para a integração social.

"O Carnaval é o maior espetáculo do mundo. Desejamos unir esse importante evento da nossa cidade com experiências e vivências alegres, divertidas para as pessoas com deficiência e suas famílias. Precisam estar presentes nos mais diversos espaços da cidade. As atividades extramuros têm por objetivo quebrar barreiras e dar oportunidades para que as pessoas com deficiência e suas famílias sejam independentes e desfrutem das diversas atividades oferecidas pela prefeitura", afirmou.

O Secretário de Esporte e Lazer se mostrou contente com a parceria que deu origem à iniciativa.

"Muito feliz de ver o CIAD, um dos principais equipamentos esportivos da Prefeitura do Rio, realizando um evento tão bacana como o Grito de Carnaval. Essa parceria da SMEL com a SMPD, comandada pela minha amiga Helena Werneck, é fruto de um trabalho conjunto e organizado como sempre frisou o prefeito Eduardo Paes”, declarou.

*Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.