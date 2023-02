Reprodução Aline Macedo

Querela de uns — oportunidade de outros. Depois da quase disputa entre Jair Bittencourt e Rodrigo Bacellar, ambos do PL, pelo comando da Alerj, o União Brasil reuniu as hostes na sexta-feira (10). O objetivo: buscar espaço nas pastas de Ciência e Tecnologia e de Educação, devolvidas por Altineu Côrtes a Cláudio Castro. Embora Dr. Serginho tenha se tornando líder do governo no Legislativo, a turma do 44 quer avançar nas secretarias controladas pelo PL até fevereiro. No convescote, estavam do presidente estadual Waguinho ao deputado Pedro Brazão, passando por Eduardo Cunha e Paulo Melo. A ausência foi Márcio Canella — que tem conexão direta com o vice-presidente nacional, Antonio Rueda. E que, em outras ocasiões, já desfez acordos regionais.

Meta: levar cuidado com animais para todo o estado do RJ

Ex-secretário de Saúde de Resende, o deputado Tande Vieira (PP) quer levar a todas as regiões do Rio hospitais públicos veterinários — projeto já implantado na cidade do Sul Fluminense, em 2020. A proposta é oferecer atendimento gratuito 24 horas para animais domésticos.

Picadinho

No dia 15, das 16h às 21h, o baile "Mamãe eu quero mamar", no clube Recôncavo de Sepetiba, tem o objetivo de arrecadar potes para o armazenamento de leite humano.

O Movimento Escolas Pelo Clima oferece formação gratuita para escolas públicas e particulares comprometidas com a agenda climática. Site: reconectta.com/escolaspeloclima.

A Revista Justiça & Cidadania de fevereiro traz a entrevista inédita do desembargador Ricardo Cardozo, que assume o comando do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.