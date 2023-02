Reprodução Aline Macedo

A família Candonga — que, além de ser oficialmente a guardiã da chave da cidade, é também a responsável por matar a sede dos ritmistas nos desfiles da Sapucaí — quase perdeu o espaço no Setor 9 este ano. Eles não estavam conseguindo se articular, nem com o governo, nem com a prefeitura. Entraram em cena os apitos do deputado Pedro Paulo (PSD) e do vice-governador Thiago Pampolha (União) para que, na quarta-feira (8), o cantinho começasse a ser montado.

Ou seja: o cravinho escarlate — tradicional bebida servida aos foliões e cuja receita é segredo de família — está garantido na Avenida.

