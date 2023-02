Reprodução Aline Macedo

Coube a Thiago Pampolha (União) fazer o primeiro discurso da sessão solene de abertura da 13ª Legislatura estadual, nesta terça-feira (7) — não mais como deputado estadual, cargo que ocupou até 31 de dezembro, mas como representante do Poder Executivo. Na fala, ele não deixou passar em branco o orgulho em retornar à antiga casa agora como vice-governador.

Durante sua fala, Pampolha reforçou as palavras de Cláudio Castro (PL), e afirmou que o Rio está crescendo graças ao diálogo entre governo e a sociedade. ““O momento é de união e de trabalhar em sintonia para o melhor do Rio. Hoje, o estado do Rio vive um novo momento, de crescimento econômico e credibilidade. Isso só foi possível pela união de forças entre os poderes e a sociedade civil. Todos, apesar das diferenças, deixaram as divergências de lado por um único objetivo: avançar em políticas públicas para a sociedade.”, declarou.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.