Reprodução Aline Macedo

Ao tomar posse como vereadora nesta quinta-feira (2), ocupando a vaga deixada pelo deputado federal Chico Alencar, Mônica Cunha (PSOL) prestou homenagem ao filho Rafael da Silva Cunha. A morte do jovem de 20 anos, em dezembro de 2006, levou a técnica em educação a se tornar ativista.

A fundadora do Movimento Moleque usou um vestido de linho branco estampado com a foto de Rafael na cerimônia no Palácio Pedro Ernesto. A vestimenta homenageia também outras mães e pais que perderam os filhos para a violência do Estado — que costumam protestar usando camisetas brancas com fotos das vítimas.

A vereadora foi eleita com pautas antirracistas, e afirma que seu gabinete estará a serviço da população negra. "A cidade do Rio de Janeiro ganha um mandato focado na defesa dos direitos humanos e no combate ao racismo", diz.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.