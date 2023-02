Reprodução Aline Macedo

O deputado Rodrigo Bacellar (PL) fechou a tarde desta quarta-feira (1) dando uma demonstração de força na disputa contra Jair Bittencourt (PL) pela presidência da Alerj.

Em seu Instagram, ele postou uma foto em que é rodeado por outras 35 pessoas — não é possível identificar se efetivamente todas são parlamentares. Caso esse número se confirme amanhã, ele está garantida a vitória do campista por uma margem apertadíssima. Ao todo, são 70 deputados no Legislativo estadual.

O carrossel inclui ainda uma imagem nas escadarias do Palácio Tiradentes, antiga sede da Alerj na Praça XV, com apoiadores que não têm mandato.

