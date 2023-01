Reprodução Aline Macedo

Com as eleições para a mesa diretora ali na esquina, o que não falta é disse me disse. Quem se viu no meio do fogo cruzado foi André Corrêa, abordado por colegas para construir uma chapa alternativa. A quem o procurou, ele agradeceu a lembrança — e respondeu que não está nos planos.



