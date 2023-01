Reprodução Aline Macedo

O prefeito Eduardo Paes (PSD) desembarca hoje em Brasília ao lado do novo chefe da Casa Civil, Eduardo Cavaliere. Além de reuniões de governo, a agenda inclui um encontro com a cúpula do PT. Os detalhes finais do acordo para o partido passar a participar da administração municipal serão fechados com os presidentes da legenda em nível municipal, estadual... e nacional. A estratégia de chancelar as negociações com os caciques, como Gleisi Hoffmann, vem sendo aplicada em outras conversas. A nomeação de Everton Gomes, na pasta de Trabalho e Renda, passou por Carlos Lupi (PDT). E há também diálogo com Carlos Siqueira (PSB), para levar o partido possivelmente à secretaria de Ciência e Tecnologia. Pedro Paulo tem contribuído na interlocução.

Direitos humanos e o controle dos atos administrativos

Os conselheiros do TCM Luiz Antonio Guaraná, Thiago K. Ribeiro e Ivan Moreira estão em Portugal para a celebração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O evento jurídico aborda temas como o papel dos tribunais de contas no enfrentamento das desigualdades.



Picadinho

Hoje, o advogado e médico do trabalho Dr. Marcos Mendanha palestra sobre Burnout durante o Mental Health Summit, em São Paulo, com transmissão pela internet.

A Biblioteca Parque Estadual vai sediar o primeiro Fórum Estadual de Dança do Rio, no dia 27. O evento marca a inauguração da Sala de Dança Daiana Ferreira. Gratuito.

O antigo Hotel Nice, no Bairro de Fátima, será transformado em edifício residencial. O retrofit terá facilidades como piscina, coworking, lavanderia e espaço gourmet.

