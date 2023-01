Reprodução Aline Macedo

Rodrigo Neves (PDT) será o novo secretário Executivo de Niterói — cargo ocupado pelo atual prefeito, Axel Grael (PDT), durante a gestão de Neves. O retorno ao Poder Executivo do candidato pedetista ao governo é uma forma de fortalecer o grupo que já comanda a antiga capital do Estado do Rio há 20 anos.

“Tenho um amor e compromisso de vida com a população de Niterói, que é a cidade onde nasci, tive meus três filhos e minha neta. É um gesto de compromisso político, e vamos dialogar com as forças do estado”, diz ele.

Aliás, os compromissos como articulador do município já começaram, antes mesmo de a mudança ser oficializada. Nesta terça-feira (24), Neves e Grael participam de um jantar com o governador Cláudio Castro (PL). Este é o primeiro reencontro dos adversários de 2022, desde as eleições.

Na semana seguinte, a dupla do PDT terá uma intensa agenda em Brasília.

