Reprodução Aline Macedo

O deputado federal licenciado Dr. Luizinho (PP) vai ter que se desdobrar em dois pelas próximas semanas. Como se não bastassem as demandas da secretaria estadual de Saúde, ele ainda vai participar da coordenação da campanha de Arthur Lira (PP-AL) à reeleição como presidente da Câmara dos Deputados. Por ter presidido a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, além da de Seguridade Social, o parlamentar fez amigos vários partidos.

