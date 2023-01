Reprodução Aline Macedo

A Fundação Rio-Águas pôs na ponta do lápis o que significaram os R$ 32,4 milhões investidos ao longo de 2022 na limpeza de rios e canais. Ao todo, o trabalho de dragagem retirou mais de 490 mil toneladas de resíduos dos leitos — material suficiente para encher aproximadamente 115 piscinas olímpicas. Este é o maior volume extraído desde 2013, início da série histórica. Em meio à lama, foram encontrados objetos como pneus, sofás, colchões — e até mesmo a carcaça de um carro, que estava atrapalhando o fluxo do Rio Piraquara. Entre os mais de 120 cursos d'água beneficiados, o Rio Grande, que passa em Jacarepaguá, recebeu uma atenção especial: há dez anos, só recebia ações pontuais. O resultado foi a retirada de 70 mil toneladas de detritos.

Picadinho

A exposição "La Chair de l' Univers", de Melinda Garcia, termina amanhã (14), com degustação de café mineiro Boni Coffee, no Espaço Cultural Correios Niterói.

O ex-deputado federal Rubem Medina e o estrategista Jackson Vasconcelos lançam no próximo dia 18/01, na Travessa do BarraShopping, o livro "Isso de Política, meu caro...".

A ONG Favela Mundo abre 1100 vagas de cursos gratuitos de teatro, hip-hop, jazz, dança, violão e musicalização infantil. Classificação: 2 a 18 anos. Whatsapp: (21) 2236-4129.

