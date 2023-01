Reprodução Aline Macedo

O anúncio da liberação de mais R$ 19,3 milhões em subsídios às concessionárias de ônibus municipais levou o gabinete de Teresa Bergher (Cidadania) às contas: de julho de 2022 (data da primeira subvenção) até o dia 27 de dezembro, foram pagos R$ 238,2 milhões para custear os transportes. Ou seja: R$ 1,3 milhão em cada um dos 176 dias entre o primeiro e o último pagamento. "É dinheiro público. Precisamos cobrar a prestação de contas", diz a vereadora.

