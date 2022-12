Reprodução Aline Macedo

Carlo Caiado (PSD) ganhou um presente de Natal antecipado dos colegas da Câmara do Rio: todos, sem exceção, apoiaram sua recondução à presidência do parlamento.

Até mesmo o PSOL se dobrou ao vereador. Quando a atual legislatura começou, em 2021, as sete cadeiras do partido se abstiveram. Desta vez, no entanto, o painel eletrônico do plenário do Palácio Pedro Ernesto ficou com todos os 51 votos na cor verde.

Em relação à mesa diretora anterior, há dois novos integrantes, e uma pequena troca de posições. Marcos Braz (PL), da 2ª secretaria, tornou-se 2º vice-presidente. Seu antigo posto ficará com Willian Coelho (DC), que chega agora ao colegiado. Eliseu Kessler (PSD) ficou fora da chapa.

A 2ª suplência, ocupada por ele, fica com Vitor Hugo (MDB).

