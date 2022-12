Reprodução Aline Macedo

Cláudio Castro (PL) já formalizou o convite — prontamente aceito — para o MDB integrar sua base política e o primeiro escalão da próxima gestão. Tudo caminha para o partido ficar com duas pastas, ambas herdando braços da atual secretaria de Infraestrutura. Como a coluna contou, Transportes será vitaminada com as obras de mobilidade, e será entregue à família Reis. A sigla também terá a Habitação, tocada por Rafael Picciani, primeiro suplente do MDB na Alerj.

