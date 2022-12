Reprodução Aline Macedo

O espetáculo Bazzar, do Cirque du Soleil, vai contar com a presença de projetos sociais que auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade social neste final de semana. A iniciativa é da RioSolidario — instituição parceira do governo fluminense — que convidou 154 pessoas para presenciarem um show internacional sobre reinvenção, com participação de acrobatas, dançarinos e músicos.

Entre os projetos que já confirmaram presença estão: APAE Tijuca, Associação Prover, Orfanato Santo Antônio, Instituto Incluir, TTK, Obra Social Dona Meca e Faixa Preta de Jesus. E vale lembrar que a RioSolidario segue com sua campanha de Natal 'Doe Alegria', que arrecada brinquedos novos em diferentes pontos da cidade. Um deles fica na própria sede da instituição, em Laranjeiras, na Travessa Eurícles de Matos, 17.

