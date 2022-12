Reprodução Aline Macedo

Uma PEC de iniciativa popular sugerida pelo aplicativo LegislAqui, criado pela Alerj, irá a plenário na terça-feira (06) . A proposta garante o livre acesso da população aos sítios naturais públicos do estado como montanhas, paredes rochosas, rios, cachoeiras e cavernas, além de proibir qualquer edificação sobre as areias das praias.

A medida recebeu mais de 1.700 apoiamentos pelo aplicativo para poder tramitar na Casa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.