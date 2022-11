Reprodução Aline Macedo

Único prefeito da Baixada Fluminense a fazer campanha para Lula (PT) no segundo turno — e um dos poucos no estado, junto com outros Eduardo Paes (PSD), Axel Grael (PDT) e Fabiano Horta (PT) —, Wagner Carneiro (União), de Belford Roxo, estará com o presidente eleito na quinta-feira (3), em São Paulo.

O presidente estadual do União Brasil até foi convidado para estar na festa da Avenida Paulista na noite de domingo (30), mas preferiu fazer um ato próprio em casa mesmo, no bairro de Heliópolis. "Não sou de ficar em cima do muro. Escolhi o lado da democracia. Mas os nossos prefeitos podem vir dialogar comigo e com a Daniela que os levaremos ao presidente Lula", disse ele ontem.

O presidente eleito do Brasil vai receber Waguinho depois de dois dias de descanso na Bahia.

