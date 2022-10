Reprodução Aline Macedo

A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj — que além de estar sem presidente, está há seis sessões sem quórum para aprovar projetos — virou pauta na Casa nesta terça-feira (25). O deputado Luiz Paulo (PSD) aproveitou o seu pronunciamento para cobrar a nomeação de um novo presidente. E, claro, não deixou passar que tampouco o vice, Marcos Muller (União), tem comparecido às reuniões.

Depois de se queixar da impossibilidade aprovar os projetos no âmbito da Comissão — que teve a sua última reunião efetiva no dia 10 de agosto — o deputado aproveitou para ironizar: “pediram que se comunicasse todos os problemas que o governo está trazendo para o parlamento, então estou comunicando um de cada vez”.

